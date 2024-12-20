قطع الكهرباء عن عدد من المناطق الحيوية في المنيا غدًا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق حيوية بمدينة المنيا، غداً السبت، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المحولات.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع الكهرباء عن مناطق: ميدان الصهاريج الجزء البحري ( عمارة أسماء الله الحسني، عمارة المستقبل، مركز المنيا للعيون، مستشفى المنيا الوطني، برج صفوت أيوب، برج اللؤلوة )، وميدان الساعة، وشارع القشيري من أول كوبري السريع وحتى شارع الحسيني، وشارع الفضيلة قبلي وبحري، وشارع الـ3 مخابز.

وناشدت الشركة جميع المواطنين والهيئات والشركات والمصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات البديلة، لتوفير الطاقة، خلال فترة الانقطاع التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية مساء.

فيما أعلن المهندس مايكل ممدوح، رئيس شركة مياه غرب المنيا، أن انقطاع الكهرباء سيتسبب في توقف العمل بمحطة صرف الصهاريج طوال فترة الصيانة.