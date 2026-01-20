إعلان

المؤبد لبائع الأيس كريم المتهم بهتك عرض ابنته في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

10:15 م 20/01/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة بمعاقبة بائع أيس كريم حضوريا اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد بعد ثبوت تعديه وهتك عرض ابنته تحت التهديد بمنزله مستغلا غياب زوجته لخلافات بينهما.

وكانت رئيس محكمة إستئناف الاسماعيلية حددت جلسة اليوم 20 يناير لنظر القضية أمام محكمة الجنايات المختصة وهي الدائرة الثالثة بالسويس، وعقدت الجلسة اليوم الثلاثاء في غرفة المداولة بحضور الطفلة المجني عليها ووالدتها والمحامي، وأمام هيئة المحكمة أكدت الطفلة المجني عليها ما جاء في أوراق القضية.

وحسمت المحكمة القضية من الجلسة الأولى بالسجن المؤبد للأب المتهم أحمد عبدالرحمن، صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار إيهاب محمد علي وعضوية كلا من المستشار محمود محمد محمود، والمستشار محمود نشأت محمد، والمستشار مؤمن محمد عادل، بسكرتارية محمد مصطفى.

تعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمته الطفلة 12 عام، إذ روت الطفلة ما تعرضت له من والدها في المنزل، فقررت الأم اصطحاب الطفلة يوم 8 يوليو الماضي، إلى قسم شرطة السويس، وأخبرت رجال الشرطة في محضر رسمي بتفاصيل ما عاشته وما فعله والدها معها.

واستدعت الشرطة الأب المتهم 38 عامًا، بائع بمحل أيس كريم، وأنكر الواقعة وكذب رواية الطفلة، بينما أفاد الفحص الطبي تعرض الطفلة للاعتداء، وصدر قرار بحبسه، وأخلت النيابة العامة سبيله لاحقا، مع حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقدم محامي الطفلة المعتدى عليها مذكرة للنيابة العامة، وأعادت النيابة التحقيق في القضية، وتوصلت التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، إلى صحة الواقعة وأن المتهم هتك عرض الصبية أبنته بالقوة.

وأفاد نص قرار إحالة المتهم في القضية رقم 2035 لسنة 2025 كلي السويس، أن المتهم هدد طفلته بايذائها ووالدتها إن لم تنصاع لأوامره مستغلا سلطته الأبوية عليها وانفراده بها بمسكنهم، وحسر عنها ملابسها وكشف عورتها وجثم خلفها وارتكب فعله، وكان المتهم من يتولى تربيتها ورعايتها كونه والدها.

وأكد قرار الإحالة أن الأب بما أقدم عليه المتهم يكون ارتكب جناية هتك العرض والاعتداء الجنسي، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمعاقبة المتهم.

