وكيل وزارة الشباب بالشرقية يعزي أسرة اللاعب الراحل "عمرو كالوشا" -صور

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الشرقية - ياسمين عزت:

قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الشرقية، واجب العزاء لوالد "عمرو كالوشا" لاعب مركز شباب ناصر، الذى وافته المنية أثناء لعب مباراة لكرة القدم بمركز شباب الحلمية التابع لادارة شباب أبوحماد بعد تعرضه لإجهاد مفاجىء ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولكن وافته المنية فور وصوله إلى المستشفى.

شيعت جنازة اللاعب عمرو كالوشا من قرية الحلمية مسقط رأسه بحضور الآلاف المشيعين من أهالي القرية وزملاء اللاعب وبحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والوفد المرافق له.

ونقل وكيل الوزارة تعازي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لوالد اللاعب وأسرته، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم اللاعب عمر كالوشا، وقدم العزاء لأهل اللاعب وأسرته، كما وجه وفدا برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة لأداء واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.

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