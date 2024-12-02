استخراج جثامين من مقابر أبو زعبل بالخانكة.. محافظ القليوبية يكشف الحقيقة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقاطع فيديو مصورة حول استخراج جثامين من المقابر بمنطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة.

من جانبه كشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حقيقة تلك المقاطع، مؤكدا أن هذه المنطقة كانت مخصصة كأراضي زراعية، ثم جرى تغيير الاستخدام الخاص بجزء كبير منها لعدم صلاحيتها للزراعة، وتحويله لعدد من الاستخدامات الأخرى.

وأوضح محافظ القليوبية في تصريحات لـ"مصراوي"، قائلا: "الموضوع عار تمام من الصحة"، مشيرًا إلى أنه جرى التأكد من عمليات الخداع التي يتم تنفيذها من خلال وضع أكفان فارغة من الموتى أو جثث داخل المقابر، من خلال وضع تلك الأكفان وبداخلها "ليف نخيل، أو ورق كرتون، أو تين شوكي"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

وأكد عطية، أنه رصد تعدِ بالمخالفة على مساحة 30 فدانا، من خلال إنشاء مقابر مخالفة وبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى استصدار قرارات إزالة للمقابر المخالفة، وتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الأمر بدأ بتعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة في منطقة الخانكة تسمى جمعية النصر، وأنشأت مقابر وهمية غير مرخصة، موضحا أن هذه الجمعية كانت مخصصة في الأساس أراضي زراعية، ثم جرى تغيير الاستخدام نتيجة عدم صلاحية استخدام جزء كبير منها في الزراعة لعدم من الاستخدامات.

وأوضح المحافظ، أن هذه المنطقة كانت مخصصة لاستخدامات صناعية نظرا لموقعها، وذكر أنه بالقرب منها جرى تخصيص 172 فدان كجبانات لدفن الموتى، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة، وتحويلها لأنشطة أخرى منها جبانات وأنشطة صناعية متنوعة، وأن ما يحدث حاليا هو محاولة لتضليل المواطنين الذين اشتروا تلك المقابر.

وأكد عطية، أنه خلال حملات الإزالة للمقابر المخالفة يتواجد ممثلي مديرية الصحة سواء بالإدارات التابعة لها، مع تلك الحملات، وتُفتح المقابر بشكل آمن تماما قبل تنفيذ قرارات الهدم، موجها رسالة للمواطنين "لا تضعوا أموالكم في غير محلها وتحروا الدقة حفاظا على مدخراتكم".