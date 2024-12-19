حملة واسعة على منافذ الخضار بالمنصورة تسفر عن تحرير 11 مخالفة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحرير 11 محضر مخالفة خلال حملة للمرور على منافذ بيع الخضر والفاكهة والبالغ عددها 13 منفذ بنطاق مدينة المنصورة.

وأشار الى أنه كلف رؤساء حي شرق وحي غرب ومديرية التموين بالمرور علي منافذ بيع الخضار والفاكهة بنطاق مدينة المنصورة لضبط الأسعار والتأكد من الإعلان عنها وتوفير جميع المنتجات وعدم المغالاة.

وقال المحافظ، إنه جرى فرض غرامة فورية علي عدد منهم ، حيث تم المرور علي عدد 6 منافذ بنطاق حي شرق المنصورة أسفر عن تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و 2 محضر إشغال طريق وذلك لتعدي ملاك هذه المنافذ المساحة المقررة لهم،وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.

كما جرى المرور علي 7 منافذ بنطاق حي غرب المنصورة أسفر عن تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و 2 محضر نظافة لـ2 منفذ لوجود مخلفات صلبة بجوار هذه المنافذ وعدم نظافة محيط المنفذ وتم علي الفور تغريم كل منفذ منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.

وأكد المحافظ، أن أعمال الحملة مستمرة حتى عودة الانضباط لجميع المنافذ والبيع بأسعار تنافسية داخل مدينة المنصورة بمختلف مدن المحافظة، مشددا علي أنه سيتم إلغاء ترخيص المنفذ الغير ملتزم فوراً بعد المرور عليه أكثر من مرة.

وأشار مرزوق، إلي أن هذه المنافذ الهدف منها هو توفير المنتجات بأسعار تنافسية عن السوق وليس البيع بسعر السوق أو أعلى منه ، محذراً جميع أصحاب المنافذ بأنه لا تهاون مطلقاً مع المخالفين.