محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير في حوض الـ18 -صور

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الأقصر-محمد محروس:

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة في منطقة حوض الـ 18 بمدينة الأقصر لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير التي تتم بالشارع الرئيسي من تشجير و تركيب البردورات بالجزيرة الوسطي، وأعمال إعادة التخطيط بالمنطقة من خلال فتح عدد من الشوارع الجانبية وتمهيدها لخلق محاور مرورية جديدة بالشارع.

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة تمهيداً للقيام بأعمال الرصف مشيراً إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بشكل حضاري مميز وربطها بشارع التلفزيون وشوارع النيابة الإدارية والعوامية والصنايع وحوض ابو عوض، حيث تم فتح عدد من الشوارع وتوسعتها للنهوض بالمنطقة وتنميتها .

رافق المحافظ في جولته، اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.