بالصور.. محافظ أسوان يستمع لمطالب ومشكلات أهالي قرية العبابدة بدراو

أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددًا من أهالى قرية العبابدة بمركز دراو، وذلك فى حضور عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ العبابدة، وأعضاء مجلس الشيوخ حسين عبد المجيد، وخالد العونى، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية.

وأشار كمال، إلى حرصه على مواصلة الزيارات الميدانية لكافة المراكز والمدن للوقوف من أرض الواقع على المطالب والاحتياجات والمشاكل الجماهيرية لسرعة التدخل، ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تساهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يتم تنفيذه من خلال المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتكون بالجودة المطلوبة.