إلغاء مباراة للناشئين بسبب توفير سيارة نقل موتى بدلًا من الإسعاف في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألغى طاقم تحكيم مباراة سيدي سالم ودسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها على ملعب سيدي سالم، المباراة، والتأتي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري منطقة كفر الشيخ لكرة القدم للناشئين مواليد 2009، بسبب توفير نقل الموتى بدلًا من سيارة إسعاف.

وكان طاقم تحكيم المباراة المكون من السيد جاد، حكمًا للساحة، وفرج أحمد، وحسام إبراهيم، حكمي الراية، تأكدوا من وجود سيارة الإسعاف المكلفة بتأمين المباراة طبيًا لإسعاف اللاعبين خلال سير المباراة وفقًا للتوجيهات الصادرة من رضا الحداد، رئيس لجنة الحكام بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم، بالتأكد من وجود سيارة الإسعاف والوقوف على مدى جاهزيتها.

وخلال تأكد حكم الساحة السيد جاد، من مدى توافر المعدات الإسعافية في السيارة اكتشف أن السيارة خاصة بتكريم الإنسان، والمعروفة بنقل الموتى إلى مثواهم الأخير، دون توافر أي من المعدات الإسعافية المتثملة في جهازي الأكسجين، والصدمات، بينما يتوفر بها نقّالة فقط.

ووفق اللوائح المنظمة للمسابقات في تلك الحالات منح حكم المباراة مهلة قانونية استغرقت 20 دقيقة لصالح نادي سيدي سالم بشأن التحرك والتصرف في توفير جهاز أكسجين يساعد على علاج اللاعبين في حالة تعرض أي منهم بالفريقين للخطر، وذلك من أجل إقامة المباراة.

ويعد انتهاء المهلة المقررة للفريق صاحب الملعب دون توفير المطلوب، قرر حكم المباراة السيد جاد إلغاء المباراة، وإخطار لجنتي المسابقات والحكام بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم، ورجال الأمن بإلغاء المباراة.