13 جثة ومصابان..ميكروباص يتحول إلى حطام في حادث تصادم مروع بأسيوط (صور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

في حادث مروع على الطريق الزراعي "أسيوط/ القوصية"، اصطدمت سيارة نقل محملة بالأسمنت بميكروباص، مما أدى إلى وفاة 13 شخصًا وإصابة شخصين آخرين.

وقع الحادث أمام محطة بنزين النيل، حيث هرع الأهالي إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ الركاب، لكن لم ينجُ سوى شخصين فقط، بينما تحولت الميكروباص إلى قطع من الصفيح.

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع الحادث الذي وقع أمام قرية الشيخ عون الله قبلي مدينة القوصية. تلقى المحافظ إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات وإصابات.

انتقل المحافظ برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية. تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص رقم (ي ط أ 8351) وأخرى نقل رقم (ن ف و 8931) محملة بالأسمنت.

تم نقل المصابين، عبد الرحيم صلاح محمد (24 سنة) وماجد عزيز إسكندر (42 سنة)، إلى مستشفى القوصية المركزي. كما تم نقل 7 جثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية، و4 جثامين إلى مشرحة مستشفى منفلوط، و2 آخرين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة القوصية بصرف إعانات عاجلة وتعويضات لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما وجه بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة لهم.

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