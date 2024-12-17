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بالصور- مصرع 13 مواطنًا في تصادم مروع بين سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

05:47 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
  • عرض 7 صورة
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل
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أسيوط - محمود عجمي:

لقي 13 شخصًا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الزراعي بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود وفيات.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ي ط أ 851" و سيارة نقل رقم " ن ف و 8931" وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصًا جرى نقل 7 جثث لمستشفى القوصية ونقل عدد 4 جثث لمستشفى منفلوط وعدد جثتين بمستشفى ديروط.

حادث تصادم تصادم نقل وميكروباص حادث سير أسيوط
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