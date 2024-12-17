بالصور.. "القودة" تنهي خصومة عائلة العضايمة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة "العضايمة" بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمالي المحافظة.

شهد مراسم الصلح الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة، وسط حضور جماهيري كبير من الأهالي.

تمت مراسم الصلح وفقًا لنظام تقديم "القودة" أو الكفن، حيث تعهد الطرفان بنبذ العنف وإنهاء الخلافات، مؤكدين أن الصلح سيكون جديًا وقاطعًا لأي نزاع مستقبلي بينهما.