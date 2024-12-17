14 مصابًا في حريق بمحل مفروشات بالمحلة الكبرى (صور)

الغربية - مروة شاهين:

أصيب 14 شخصًا بحالات اختناق إثر اندلاع حريق هائل داخل محل لبيع المفروشات مكون من 4 طوابق بمنطقة البهلوان في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى باندلاع حريق بأحد محال المفروشات في منطقة البهلوان. على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في محل بيع مفروشات بشارع رموش، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفر الحريق عن إصابة 14 شخصًا بالاختناق، حيث تم إسعاف 9 حالات في موقع الحادث وهم:

نبيل عبد الحميد نبيل (20 عامًا) - أحمد سعيد الطور (19 عامًا) - عبد الرحمن السيد صابر (15 عامًا) - رحيم هاني الزغبي (14 عامًا) مصاب بجرح في الذراع الأيسر -

أحمد ثروت عبد البر (24 عامًا) - عبد الحميد إبراهيم أحمد حامد (35 عامًا) - أحمد فتحي محمد السعيد (18 عامًا) - بدر أحمد الليثي (17 عامًا) - محمد عبد العزيز عبد الرحمن (27 عامًا).

بينما تم نقل 5 حالات أخرى إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وهم:

وليد محمد محمد (48 عامًا) - مصطفى سعد داوود (22 عامًا) - أحمد حامد ناصر (20 عامًا) - يوسف السيد جابر (20 عامًا) - محمد فتحي (18 عامًا).

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة لمنع امتداده إلى المباني المجاورة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.