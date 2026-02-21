إعلان

روسيا: تطبيق تليجرام يهدد حياة العسكريين بمنطقة "العملية العسكرية الخاصة"

كتب : مصراوي

10:15 ص 21/02/2026

الأمن الفيدرالي الروسي

موسكو- (د ب أ)

أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن استخدام تطبيق "تليجرام" من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياتهم.

وأصدر الجهاز بيانا، قال فيه إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".

وجاء في البيان: "نتيجة لتحليل تطبيق تلغرام، تم الحصول على العديد من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياة هؤلاء الأفراد".

يشار إلى أن روسيا تصف غزوها الشامل لأراضي أوكرانيا بـ "العملية العسكرية الخاصة".

كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة من بينها "تليجرام".

وقالت الهيئة إن مقدمي خدمات التطبيقات يواصلون انتهاك القوانين الروسية، وتركوا البيانات الشخصية دون حماية ولم يفعلوا شيئا لمكافحة الاحتيال واستخدام خدماتهم لأغراض إجرامية وإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن روسكومنادزور ستفرض قيودا جديدة لذلك السبب.

وتشير تقارير إلى أن خدمات الدردشة لم تلتزم بطلب السلطات الروسية لحذف المحتوى المتطرف والإباحي.

الأمن الفيدرالي الروسي روسيا الجيش الروسي تليجرام يهدد حياة العسكريين الروس

الحد الأدنى للأجور.. آلاف الوظائف المتاحة في 14 محافظة
أخبار مصر

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
علاقات

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
رياضة عربية وعالمية

إعلان

