جلس أعلى ترابيزة المنصة.. محافظ سوهاج يستمع لشاب من ذوي الهمم (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المحافظة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، فوجئ المحافظ وأعضاء المنصة بشاب من ذوي الإعاقة في العشرينات من العمر يحمله أحد أفراد الأمن الإداري المسؤولين عن تنظيم اللقاء لرؤية المحافظ وعرض شكواه.

في استجابة إنسانية سريعة، وجه اللواء عبد الفتاح سراج بإنزال الشاب وإراحته على المنصة، ليعرض طلباته وسط إصغاء واهتمام كبير من المحافظ والحضور. بدأ الشاب، وهو من مركز المنشاة، حديثه قائلاً: "عاوز شقة أو وظيفة أو عربية"، ليأمر المحافظ المسؤولين المعنيين بسرعة بحث مطالبه وتقديم الحلول المناسبة.

وأعرب الشاب عن سعادته البالغة بحفاوة استقبال المحافظ له وجلوسه على المنصة، مشيدًا بالاهتمام الذي لاقاه أمام القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.

واستقبل اللقاء الجماهيري شكاوى وطلبات مواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتي تنوعت بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، إقامة أكشاك، مساعدات عاجلة، توفير وحدات سكنية، وتسهيل الحصول على فيزا تكافل وكرامة. كما تضمنت المطالب فرص عمل بالقطاع الخاص، إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات متنوعة أخرى.

ووجه محافظ سوهاج بالاستجابة الفورية لعدد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الشكاوى الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ في أقرب وقت ممكن، لضمان سرعة البت في الحلول.