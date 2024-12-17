قرار من محافظ الوادي الجديد بشأن طلاب الثانوية العامة المفصولين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخفيض رسوم إعادة القيد لأول مرة للطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب المقررة، وهو ما يأتي تزامنًا مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فصل 27 طالبًا من مدارس الثانوية العامة؛ لتجاوزهم نسبة الغياب القانونية دون تقديم أعذار رسمية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي 2024-2025.

وجه المحافظ بعقد اختبارات تجريبية تحاكي الامتحانات النهائية بجميع المراكز التعليمية، مع تكريم الطلاب الأوائل؛ تشجيعًا لهم على التفوق الدراسي. وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن القرار يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة للانضباط المدرسي. وأشار إلى أنه يحق للطالب إعادة قيده بعد سداد الرسوم المقررة، على أن تُضاعف الرسوم في حال تكرار الغياب غير المبرر.

وأكدت المحافظة استمرار متابعة الحضور والانضباط داخل المدارس، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان نجاح العملية التعليمية واستقرارها.