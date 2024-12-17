5 سيارات إطفاء تكافح النيران.. حريق هائل بمحل مفروشات في المحلة

الغربية - مروة شاهين



اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، داخل محل مفروشات، بمنطقة البهلوان، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بأحد محلات المفروشات بمنطقة البهلوان بمدينة المحلة.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق هائل داخل محل بيع المفروشات بشارع رموش بمنطقة البهلوان، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.