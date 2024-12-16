بحضور المحافظ ومشاركة 100 طفل.. إطلاق منتدى وبرلمان أطفال أسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تأسيس وإطلاق منتدى وبرلمان أطفال محافظة أسيوط، بمشاركة 100 طفل، في الهيئة العامة لقصر ثقافة أسيوط بحي غرب المدينة.

تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل الأطفال للمشاركة الفعالة، تحت رعاية المحافظ والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التنموية لبناء الإنسان، والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

حضر الاحتفالية، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وولاء مسعود، مدير إدارة تنسيق التعاون الدولي ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، ومحمد مصطفى، مدير منتدى وبرلمان الطفل المصري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور حاتم قطب، ممثل هيئة تير دي زووم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفتحي صلاح، عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط، وممثلو رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تفقد المحافظ ومرافقوه المعرض المقام على هامش الاحتفالية، والذي تضمن مشغولات يدوية وحرفية للأسر المنتجة، مثل أعمال الخزف والشال الصوف والإكسسوارات، بالإضافة إلى أعمال إعادة تدوير خامات البيئة من البلاستيك والزجاج والخشب والصدف والمنسوجات.

وجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لجميع فئات المجتمع من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وأكد المحافظ على أهمية بناء وجدان الأطفال وتنمية مهاراتهم وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية المصرية، مشيرًا إلى أن الأطفال هم بنك للأفكار الجديدة التي يجب استثمارها.

وأوضح المحافظ أن تأسيس وإطلاق منتدى وبرلمان أطفال محافظة أسيوط، بمشاركة 105 أطفال من مختلف المدارس التعليمية (حكومية، خاصة، لغات، المعاهد الأزهرية، مدارس الأحد بالكنيسة)، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، والأطفال ذوي الهمم، وأطفال مؤسسات الرعاية، يهدف إلى دعم حق مشاركة الطفل وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، وإتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالطفل. كما يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في المستقبل، من خلال التدريب على الشئون البرلمانية وآليات إجراء الانتخابات، حيث قام الأطفال بتنفيذ محاكاة كاملة للانتخابات البرلمانية.