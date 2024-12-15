إصابة 11 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 11 عاملا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة :"أحمد.م.ع"، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود.م.م"، 31 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"شعبان.م.ع"، 44 عامًا، بخلع بالكتف الأيسر، و"عبد العزيز.ق.م"، 45 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"صالح.س.ع"، 42 عامًا، بخلع بالكتف الايسر، و"مصطفى.م.ع"، 48 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيمن.

كما أصيب "رجب.س.م"، 25 عامًا، بخلع بالكتف الأيمن، وشقيقه "محمد"، 32 عامًا، بخلع بالكتف الأيسر، و"عبد.الفتاح.ع"، 46 عامًا، بكدمات وسحجات، و"محمد.خ.ح"، 29 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة، وسحجات بالجسم، و" فالح م.ع"، 40 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، وخلع بالكتف الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.