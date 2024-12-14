افتتاح منتدى الشباب العربى الإفريقى الثالث عشر بأسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي الثالث عشر، مساء اليوم السبت، على مسرح "فوزى فوزى" بمدينة أسوان، والذى يعقده الاتحاد العربى للشباب والبيئة، تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي ودوره فى التنمية المستدامة"، بمشاركة 250 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، برعاية مجلس وزراء الشباب العرب، ووزارات الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة بثينة الحاجي رئيس المنتدي، فى كلمتها خلال الافتتاح، إن المنتدى الثالث عشر للشباب العربى الإفريقى، واحد من سلسلة المنتديات الذي يواصل الاتحاد عقدها بشكل سنوي، موضحة أن الفعاليات بدأت اليوم بمدينة أسوان ويختتم بمدينة الأقصر، حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت الحاجى، بالمتابعة المستمرة للدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة، لفعاليات منتدى هذا العام والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المنتدى.

وقال الدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع في أولوياتها خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي في ظل المخاطر البيئية والتحديات التي تفرض نفسها.. مناشدا الشباب بالتواصل ومد جسور التعاون ونقل الأفكار، لذلك تحرص الوزارة على توفير الفرص للشباب للتعبير عن أفكارهم من أجل بناء جيل من الشباب قادر على المساهمة في دعم الجهود والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمواجهة التحديات والاستفادة من قدراتهم.

وشدد الدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين، على دور الاتحادات والمنظمات الشبابية في إعداد أجيال من الشباب القادر على التعامل مع المتغيرات واستشراف المستقبل ما يساهم في نهضة الدول ورفعتها، لافتا إلى أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التقدم وتطوير التعليم لبناء أجيال قادرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأشار الزناتي إلى تجربة التكنولوجيا في التعليم المصري، حيث انطلقنا بنظام تعليمي جديد يراعى الهرم كاملا فيخرج من مستوى التذكر الى الفهم وينطلق الى التطبيق والتحليل ثم التقويم .

بدوره شدد الدكتور سيد خليفة رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب نقيب الزراعيين، على أهمية مدينة أسوان وشريان التنمية في توشكي وحجم المشاريع العملاقة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، موضحا حجم تطوير الطرق وبناء الشبكات ومحطات الطاقة الشمسية ونحن بدورنا نعقد منتدى للذكاء الاصطناعي ودوره في دعم جهود التنمية لتعزيز قدرات كل قطاعات الدولة المصرية في كافة المجالات و نستهدف تعزيز الوعي لدي الشباب لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات .

وفي نهاية الحفل قام الاتحاد بإهداء درع تذكاري إلى وزير الشباب والرياضة والذى تسلمها نيابة عنه الدكتور مصطفى عز العرب، وكذلك إهداء درع تكريم إلى منصف بن منصور رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب العمل، والدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين.