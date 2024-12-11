عروض مائية ومهرجان في الشارع.. الأقصر تستعد للاحتفال بالعيد القومي

الأقصر- محمد محروس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والمقرر يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وتناول الاجتماع خط سير برنامج الاحتفال واستعرضت كل جهة دورها، فيما أكد محافظ الأقصر، على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية.

وأوضح اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام ضمن الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، والتى شملت تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الاحتفالية.

حضر الاجتماع الختامى لاستعدادات العيد القومى للأقصر كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأمانى الشعولى عضو مجلس النواب، بالإضافة لعدد من القيادات الأمنية، وقيادات القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام يوم الخميس 12 ديسمبر الجارى.