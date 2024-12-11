عريس وعروسة بالجلاليب بدل البدلة والفستان بالبحيرة: "فرحنا مختلف وعجب الناس"- صور

البحيرة - أحمد نصرة:

لاقى مقطع فيديو لعروسين من البحيرة يرتديان الجلباب البلدي بدلًا من البدلة والفستان انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفًا وراءه قدرًا هائلًا من الجدل والتفاعل ما بين معجبون بالفكرة ومنتقدون لها.

يروي العريس أحمد الأمير تفاصيل المقطع قائلًا: "حبينا نفرح بشكل مختلف، إحنا لبسنا بدل وفساتين في الخطوبة ففكرنا نغير في الفرح وملقيناش أحسن من فكرة الجلاليب لأنها تعتبر جديدة خصوصًا للعروسة وفي نفس الوقت حاجة وقورة ومفيهاش عيب وبتعبر عن أصولنا الريفية".

ويضيف العريس: "ماسعيتش للترند وأنا بعمل الفكرة دي كان غرضي الأساسي أفرح بطريقة مختلفة وافرح أهلي وقرايبي اللي عجبتهم الفكرة، وقالولي لو كنا نعرفوا إنك هتعمل كده كنا جينا كلنا الفرح بالجلاليب".

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها له البعض قال: "أغلب التعليقات كانت إيجابية، لكن فيه البعض مش بيعجبهم حاجة في الدنيا وشغلتهم هي الانتقاد عمال على بطال دول مش بلتفت ليهم ولا بسيبلهم فرصة يأثروا عليا، المهم إني فرحت أنا وزوجتي".

ويستطرد العريس: " بعض الناس قالت إن العريس استخسر يجيب للعروسة فستان واسترخص، وده مش صح لأننا جبنا فستان وبدلة عادي جدًا وعملنا بيهم سيشن التصوير، وفيه ناس مفكرة إن الجلابية البلدي رخيصة، دول مش عارفين حاجة، الجلابية البلدي تكلفتها قماش وتفصيل بتعدي تمن البدلة".

وكشف الأمير: "أنا من زمان بحب لبس الجلاليب وفي الفرح كنا عاملين طقمين لونهم أبيض لبسنا طقم الأول وبدلنا الطقم التاني في وسط الفقرات عشان اللون الأبيض بيتبهدل بسرعة".

وقالت العروسة مريم: "الفكرة كانت فكرة أحمد ووافقت عليها لأنها عجبتني، حاجة جديدة ومختلفة، وكنا مرتاحين في لبس الجلابية وعرفنا نرقص ونفرح كويس في ليلتنا".

وأكد العريس: "بعد الفرح بنات كتير كلمونا عاوزين يعرفوا الترزي اللي فصلنا عنده، عشان عايزين يفصلوا جلاليب لفرحهم، وده أكبر دليل إن الفكرة كانت حلوة وعجبت ناس كتير".