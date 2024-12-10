مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلتيها في حادث بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن مصرع ماجدة ظريف صموئيل، 40 عامًا، ومقيمة بالخارجة، وإصابة كل من ألفي زاهر نبيل، 45 عامًا، نادرين ألفي زاهر، 11 عامًا، بوستينيا ألفي زاهر، 6 أعوام.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين وجثة المتوفاة لمستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.