ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى المنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهى:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن تواصل جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك ضمن ما تنفذه محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، إلى شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية، فى المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير 36 محضر جنح، بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محاضر بتلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية، مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.