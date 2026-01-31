مباريات الأمس
"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟

كتب : يوسف محمد

01:46 ص 31/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لقطات من فيديو اعتزال أيمن أشرف (3)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من فيديو اعتزال أيمن أشرف (5)
  • عرض 7 صورة
    فيديو اعتزال أيمن أشرف (1)
  • عرض 7 صورة
    فيديو اعتزال أيمن أشرف (2)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من فيديو اعتزال أيمن أشرف (4)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من فيديو اعتزال أيمن أشرف (1)

أعلن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أيمن أشرف، أمس الجمعة الموافق 30 يناير، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكشف أشرف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه اتخذ قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، منذ أربعة أيام، إلا أنه يفكر في الأمر منذ ستة أشهر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشارك أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له يتضمن بعد ذكرياته في الملاعب ومشواره داخل المستطيل الأخضر وكتب: "انتهى المشوار وابتدت رحلة جديدة".

واستعان أشرف خلال فيديو إعلان اعتزاله، ببعض ذكرياته في قطاع الناشئين داخل الأهلي، من خلال إظهار صورة له مع فريق الناشئين بالنادي، بجانب استعراضه لبعض إنجازاته وأفضل لحظاته مع الفريق الأول بالنادي.

وظهر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في فيديو اعتزال أيمن أشرف، حيث ظهر الأخير وهو يمسك بين يديه صورة تجمعه مع أبو تريكة، خلال تواجدهما معا في صفوف المارد الأحمر.

ولم ينس أشرف شهداء النادي الأهلي في فيديو اعتزاله، حيث ظهر في الفيديو رقم 74 وهو عدد شهداء النادي، كما أنه وجه رسالة خاصة إلى جماهير المارد الأحمر بشكل عام، حيث ظهر وهو يكتب جملة: "التالتة شمال، كنتم الداعم الأول والأخير".

أيمن أشرف النادي الأهلي اعتزال أيمن أشرف محمد أبو تريكة جماهير الأهلي

