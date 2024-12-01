تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و798 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد :

شهدت الموانئ البحرية التابعة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و798 شاحنة و408 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت وصول وسفر 1656 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و 442 شاحنة و395 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، و 356 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينة Alcudia Express، وشهد مغادرة السفينة انسى ماريا وعلى متنها 59 ألف طن فوسفات متجهة الى الصين، وأيضًا مغادرة العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1600 طن بضائع و237 شاحنة، وذلك من خلال وصول وسفر السفن "سينا، آور، آيلة".