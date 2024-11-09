رحلة إلى أعماق الكون.. اكتشف أسرار الفضاء في القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد البدري:

هل سبق لك أن حلمت بالسفر عبر الفضاء، أو الغوص في أعماق الزمن البعيد؟؛ في القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، يمكنك تحقيق هذا الحلم من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تأخذك في مغامرة لا تُنسى.

تُعد القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية واحدة من أبرز المعالم العلمية والثقافية في المدينة، حيث تمثل مركزًا علميًا متكاملًا يهدف إلى نشر الوعي العلمي والثقافي بين جميع فئات المجتمع من خلال تقديم عروض علمية مبهرة وتجارب تفاعلية.

تاريخ القبة السماوية

افتُتحت القبة السماوية لأول مرة في عام 2002 كجزء من مكتبة الإسكندرية الحديثة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت وجهة رئيسية للزوار من مختلف الأعمار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من العروض التي تغطي مجالات الفلك والفضاء والعلوم الكونية.

عروض القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

تقدم القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية عروضًا علمية متنوعة تناسب جميع الأعمار. وقد تم إنتاج أربعة أفلام باللغتين العربية والإنجليزية منها سماء الإسكندرية، الإسكندرية، مهد علم الفلك، المهمة وعقل مضيء.

الانطلاق إلى الفضاء الخارجي

إذا قررت خوض مغامرة علمية شيقة داخل القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية فقد تبدأ رحلتك بعرض فلكي مذهل يأخذك في جولة عبر الكون، باستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمي، ستشعر وكأنك تطير بين النجوم والكواكب.

ستتعرف على أسرار المجرات، وتكتشف الكواكب البعيدة، وتشاهد الظواهر الفلكية المدهشة مثل الشهب والمذنبات، هذا العرض ليس مجرد مشاهدة، بل هو تجربة غامرة تجعلك تشعر وكأنك رائد فضاء يستكشف الكون.

سماء الإسكندرية

يأخذ فيلم "سماء الإسكندرية" المشاهدين في جولة عبر سماء الإسكندرية، للتعرف على النجوم التي يمكن رؤيتها طوال العام، بالإضافة إلى خمسة من كواكب المجموعة الشمسية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، مع تفسير لبعض الظواهر الفلكية.

الإسكندرية مهد علم الفلك

يدعو فيلم "الإسكندرية، مهد علم الفلك" المشاهدين لقضاء الوقت في ردهات المكتبة الجديدة، والتعرف على المكتبة القديمة وأهم علمائها واكتشافاتهم التي ساهمت في توضيح العديد من النظريات في ذلك الوقت. كما يوضح الفيلم الدور الذي قامت به المكتبة القديمة في إحياء العلوم والثقافات، والدور الذي تقوم به المكتبة الجديدة في استكمال هذا الدور لتكون نافذة للحضارة والثقافة على العالم بأسره.

المهمة

يتناول فيلم "المهمة" قصة المذنّبين "أتوم" و"حور"، اللذين يعملان كمراسلين صحفيين في المجموعة الشمسية، حيث يدوران على الكواكب لجمع المعلومات عن كوكب بلوتو لتصنيفه.

عقل مضيء

يروي فيلم "عقل مضيء" قصة العالم العربي الشهير "الحسن بن الهيثم"، وأهم إسهاماته في مجال علم البصريات، التي أسست فيما بعد لصناعة التلسكوبات والكاميرات وتطور تقنيات التصوير.

أنشطة تفاعلية وورش عمل

لا تقتصر القبة السماوية على العروض الفلكية فقط، بل تقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل. يمكنك استخدام التلسكوبات لمراقبة النجوم والكواكب بنفسك، أو المشاركة في ورش عمل تعليمية تتيح لك تجربة العلوم بيديك. هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز حب العلم والابتكار لدى الزوار.

تجربة تعليمية شاملة

ما يميز القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية هو تكاملها مع باقي مرافق المكتبة. بعد جولتك في القبة السماوية، يمكنك استكشاف المكتبة والاستفادة من مواردها الثقافية والعلمية الغنية، هذا التكامل يجعل زيارتك تجربة تعليمية شاملة تجمع بين المتعة والمعرفة.

التقنيات المستخدمة

تستخدم القبة السماوية أحدث التقنيات في مجال العرض، بما في ذلك نظام عرض ديجيستار 3 ونظام عرض IMAX، هذه التقنيات تتيح للزوار تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنهم استكشاف الكون بشكل غير مسبوق وكأنهم يطيرون عبر المكان والزمان.

الأنشطة والبرامج

تقدم القبة السماوية مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية، منها عروض القبة السماوية، تشمل عروضًا تفاعلية حول الفضاء والنجوم والكواكب، وورش العمل التي تهدف إلى تعليم الأطفال والشباب أساسيات العلوم بطريقة ممتعة، وكذلك الأفلام الوثائقية التي تُعرض بتقنية Full Dome وتغطي موضوعات علمية متنوعة.

متحف تاريخ العلوم

يضم مركز القبة السماوية أيضًا متحف تاريخ العلوم، الذي يسلط الضوء على الإنجازات العلمية في مصر عبر العصور المختلفة، بدءًا من مصر الفرعونية مرورًا بالعصر الهلينستي وصولًا إلى العصر الإسلامي، ويهدف المتحف إلى تكريم العلماء الذين ساهموا في إثراء المعرفة العلمية.

أهداف القبة السماوية

تسعى القبة السماوية إلى تحقيق عدة أهداف، منها نشر الثقافة العلمية من خلال تقديم عروض علمية مبهرة تناسب جميع الفئات العمرية، تشجيع الابتكار عبر ورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تحفز الأطفال والشباب على التفكير الإبداعي، وتعزيز الفهم العلمي من خلال تقديم معلومات دقيقة ومبسطة حول الكون والعلوم الكونية.