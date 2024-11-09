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حركة تنقلات جديدة في مديرية التربية والتعليم بأسيوط

02:33 م السبت 09 نوفمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عن حركة تغييرات وتنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك بعد موافقة اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وتضمنت حركة التغييرات تكليف علي نعمان مديرًا لإدارة أسيوط التعليمية، وأيمن أبو عقرب مديرًا لإدارة صدفا التعليمية، وأحمد عبده مديرًا لإدارة الفتح التعليمية، كما شملت تكليف حسناء حسين مديرًا لإدارة القوصية التعليمية، وعصمت حميدة مديرًا لإدارة الغنايم التعليمية.

وفيما يخص وكلاء الإدارات، تم تكليف ماهر نصيف وكيلاً لإدارة منفلوط التعليمية، وصلاح عبد الباسط وكيلاً لإدارة الفتح التعليمية، وعاطف عبد العال وكيلاً لإدارة الغنايم التعليمية.

مديرية التربية والتعليم بأسيوط هشام أبو النصر محافظ أسيوط
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