بالصور.. وزير الثقافة يكرم راوئي أسواني لفوزه في مسابقة

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أسوان - إيهاب عمران:

كرم الدكتور أحمد فوائد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم العجمي، عن مشاركته في مسابقة المواهب الأدبية للشباب التي تحمل اسم الراحل الدكتور جابر عصفور، وذلك عن مجموعته القصصية "خلف خطوط الزمن".

شارك في التكريم كل من الدكتور أسامة طلعت، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة.

وقال الروائي إبراهيم العجمي إنه سعيد بهذا التكريم، وخاصة أنه يأتي من أكبر مؤسسة ثقافية في مصر. وقدّم العجمي شكره لوزير الثقافة ولأمين عام المجلس الأعلى للثقافة.