إعلان

بالصور.. وزير الثقافة يكرم راوئي أسواني لفوزه في مسابقة

10:06 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير الثقافة يكرم راوئي أسواني لفوزه في مسابقة (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير الثقافة يكرم راوئي أسواني لفوزه في مسابقة (1)
  • عرض 4 صورة
    وزير الثقافة يكرم راوئي أسواني لفوزه في مسابقة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

كرم الدكتور أحمد فوائد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم العجمي، عن مشاركته في مسابقة المواهب الأدبية للشباب التي تحمل اسم الراحل الدكتور جابر عصفور، وذلك عن مجموعته القصصية "خلف خطوط الزمن".

شارك في التكريم كل من الدكتور أسامة طلعت، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة.

وقال الروائي إبراهيم العجمي إنه سعيد بهذا التكريم، وخاصة أنه يأتي من أكبر مؤسسة ثقافية في مصر. وقدّم العجمي شكره لوزير الثقافة ولأمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

الدكتور أحمد فوائد هنو وزير الثقافة الروائي إبراهيم العجمي مسابقة المواهب الأدبية للشباب المجلس الأعلى للثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حريق كبير على كورنيش البحر بالإسكندرية

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح