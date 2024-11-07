6 مصابين في حادث تصادم بنزلة كوبري عرابي في شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي في نزلة كوبري عرابي بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية. جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، وتم رفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس هيئة نقل عام وسيارتين نقل ركاب في منتصف نزلة كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.