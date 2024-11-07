الإسكندرية في الخريف قطعة من أوروبا.. دليلك لرحلة لا تنسى -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

إسكندرية، الماريا، عروس المتوسط، الساحرة، التي لا يقتصر جمالها على فصل معين من الفصول، فمهما انخفضت درجة الحرارة أو ارتفعت، ستجدها بجمالها تغازل الزائر وتوفر لها ما يحتاجه في رحلته عبر شواطئها وشوارعها ومعالمها التي لا مثيل لها.

فإذا كنت تخطط للسفر إلى الإسكندرية، فمازال أمامك نحو 44 يومًا قبل أن ينتهي فصل الخريف، حيث مزيج من أجواء الصيف والشتاء في آن واحد، لترى مدينتك المفضلة، بشوارع غسلها المطر، وتستنشق هواء معبأ برائحة اليوم، لتبدو كقطعة من أوروبا.

"مصراوي" يقدم لك دليلًا شاملًا لأبرز الأماكن والمعالم السياحية التي يمكنك زيارتها في الإسكندرية، لنضمن لك بضعة أيام من الاستجمام والراحة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية وضغوط العمل.

الدبل ديكر

تجربة رائعة يوفرها "الدبل ديكر" المعروف بـ "الأتوبيس أبو دورين" لترى كورنيش الإسكندرية وبحرها ومعالمها والاستمتاع بجوها الأوروبي الساحر من الطابق الثاني في مشهد بانورامي.

10 محطات يقطعها الأتوبيس ذو الطابقين على كورنيش الإسكندرية، بدءا من محطة الأنفوشي مرورا بـ "محطة الرمل، الشاطبي، سيدي جابر، جليم، سيدي بشر، ميامي، المندرة، المنتزه"، وصولا إلى شاطئ المعمورة بـ 25 جنيهًا للتذكرة الواحدة.

زخات المطر

ويهوى آخرون خوض مغامرة التنزه على كورنيش الإسكندرية، سيرًا على الأقدام، دون اكتراث إلى موجة عالية تتجاوز الصخور لتغرق ملابسهم أو زخات مطر تصاحب نوة من نوات الخريف الممطرة.

6 نوات، أغلبها ممطرة، تتعرض لها عروس البحر المتوسط في الخريف- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، مثل "رياح الصليب" و"قاسم" و"المكنسة" و"الفيضة".

نوستالجيا

وللأشخاص ممن يهون الحنين إلى الماضي، حيث الإسكندرية التي وصفها السيناريست أسامة أنور عكاشة في مسلسلات "زيزينيا، وعفاريت السيالة" وغيرها، فيمكنهم استقلال الترام القديم أو الأوكراني الجديد لمشاهدة الأحياء الشعبية بكل تفاصيلها الدقيقة بأسعار تذاكر تتراوح بين 3.5 إلى 11 جنيهًا.

ألف مقهى ومقهى

حركة دؤوبة لا تتوقف ليلًا أو نهارًا في شوارع عروس المتوسط، خاصة وسط البلد، محطة الرمل والمنشية والعطارين، حيث تحاصرك البيانات القديمة ذات الطراز المعماري المميز التي تجاوز عمرها الـ 100 عاما وتنقلك إلى عالم آخر فريد تتمنى لو عيشته.

محور هذه الحركة، بعيدًا عن المولات التجارية والمحال، قطعًا سيكون المقاهي العريقة مثل التجارية وهندي وفاروق والقهوة العالية أم سلالم وغيرها، حيث ستجد مشروبك المفضل بأقل الأسعار.

الصوت والضوء

معالم عروس البحر المتوسط لا يمكن حصرها وتعج بالزوار طوال العام، ومنها قلعة قايتباي والتي يمتد تاريخها لأكثر من 500 عامًا حيث كانت تستخدم كحصن عسكري لحماية المدينة من الغزاة.

وفي تجربة بصرية مبهرة يقدم عرض الصوت والضوء لك رحلة نابضة بالحياة عبر التاريخ باستخدام تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة لإحياء ماضي الإسكندرية، وذلك يوميًا من الساعة 8 ونصف مساءًا بتذكرة 200 جنيهًا.

ممشى القلعة

وتستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح مشروع حماية قلعة قايتباي، الذي يتضمن أطول ممشى سياحي في البحر وحاجز خرساني، ليكون أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية القلعة من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية بنسبة حماية 100%.

أقروا الفاتحة لأبو العباس

وعلى بعد أمتار قليلة من قلعة قايتباي يتجاور مساجد أبو العباس المرسي وتلميذيه ياقوت العرش والبوصيري وأضرحة الأئمة الاثني عشر، في المنطقة الشهيرة بـ"ميدان المساجد".

وإلى جانب زيارة الأضرحة والمساجد العتيقة لأولياء الله الصالحين بميدان المساجد الشهير يمكن الاستمتاع بتناول الآيس كريم أو "أم على" أو "البليلة" من محلات الجيلاتى الممتدة بطول الكورنيش.

ليست مجرد كتب

وتعد مكتبة الإسكندرية واحدة من أشهر معالم عروس المتوسط ومنارتها الثقافية والعلمية القديمة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة على كورنيش منطقة الشاطبي.

وتشمل الجولة التعرف على المكتبة وأقسامها وخدماتها، وزيارة مكتبة الطفل، ومكتبة النشء، ومكتبة طه حسين، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف السادات، قاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي.

وتبلغ أسعار دخول مكتبة الإسكندرية 5 جنيهات للأفراد و3 جنيهات للطلبة وأصحاب المعاشات، وجنيه واحد لطلبة المدارس، فضلا عن تذكرة خاصة لمتحف الآثار قيمتها 5 جنيهات، ونفس المبلغ لمتحف المخطوطات.

مشهد نادر الوجود

أمواج بحر تحيط به الأشجار والقصور الملكية من كل جانب، مشهد نادر الوجود، ستجده خلال زيارتك لحدائق قصر المنتزه الشهيرة، والتي يسمح فيها بالدخول بالأطعمة والمشروبات.

وتضم حدائق المنتزه الواقعة على 365 فدان مساحات شاسعة من الحدائق التي يظللها الأشجار العتيقة ويزينها أحواض الزهور النادرة، ومناطق تاريخية مثل قصري السلاملك والحرملك وكشك الشاي وغيرها.

وتبلغ سعر تذكرة الحدائق التي خضعت لأكبر عملية تطوير في تاريخها وأضيفت إليها معالم جديدة كالشلالات والبحيرات والكورنيش الجديد وغيرها 40 جنيها للفرد الواحد، بالإضافة إلى 50 جنيها جراج سيارة.

جنات النعيم

تاريخ عريق تملكه حدائق أنطونيادس لا يقل عن المنتزه إذ اختلف المؤرخون حول تحديد توقيت إنشاء الحدائق، إلا أن بعضهم أرجع تاريخها إلى عصر ملوك البطالمة، والتي كانت ضمن ضاحية إيلوزيس أو ما يعرف بـ"جنات النعيم".

ويزين حدائق أنطونيادس 17 تمثالًا نادرًا وقصر ملكي، كان شاهدًا على أحداثًا تاريخية وسياسية واجتماعية، وتنقسم إلى 3 حدائق هي "الورد، النزهة، أنطونيادس"، وأكثر من 38 شجرة نادرة لا مثيل لها في العالم بعضها يتراوح أعمارها ين 300 إلى 500 سنة، وذلك بتذكرة 20 جنيهًا.

المجوهرات الملكية

وتستحوذ الإسكندرية على عدد كبير من المتاحف التي تضم كنوز وتحف ومقتنيات وآثار فريدة بينها متحف المجوهرات الملكية الذي يضم يزيد عددها عن 11 ألفا وخمسمائة قطعة تزين جنبات قصر الأميرة فاطمة حيدر، بمنطقة زيزينيا لتخطف قلوب وعقول كل من يزور المكان.

وفي متحف الإسكندرية القومي، الذي يقع في بداية شارع فؤاد، يمكنك الغوص داخل المتحف في تاريخ مصر عبر العصور من خلال التعرف على قرابة 1800 قطعة أثرية يمتد تاريخها بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

أما أحدث تلك المتاحف فهو اليوناني الروماني الذي أصبح بعد افتتاحه علامة مضيئة مميزة في الإسكندرية جذبت إليها عشرات الآلاف من الزائرين من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات.

النبي دانيال

وجهات جديدة أضيفت لخريطة المقاصد السياحية والأثرية في عروس البحر المتوسط، لتنقل الزائر إلى مغامرة ورحلة عبر الزمن إلى المدينة العريقة التي بناها الإسكندر الأكبر، أبرزها شارع النبي دانيال الذي استعاد رونقه ليعود وينبض بروح التاريخ وجمال الحاضر فلا يفوتك زيارته.

كرسي وشمسية

وبطول 40 كيلو متر تطل الإسكندرية على شط البحر المتوسط بأكثر من 60 شاطئًا بين السياحي والمميز والمجاني، تتراوح أسعارها بين 7 جنيهات إلى 25 جنيهًا فقط، ورغم بدء الأمطار، إلا أن معظمهما لا يزال يضع عدد من الكراسي والشماسي لهواة وعشاق الجلوس أمام بحر الإسكندرية.

على أد الإيد

أكثر من 44 فندقًا من كافة المستويات، من بينها 9 فنادق 5 نجوم و7 فنادق و4 نجوم تتوزع في أحياء الإسكندرية، بما يناسب كافة المستويات من الجماهير وبأسعار متنوعة.

أما إذا كنت تريد شقة مصيفية بأسعار أقل وعلى قد الايد فعليك التوجه شرقًا وتحديدًا في مناطق سيدي بشر وميامي وخالد بن الوليد والعصافرة والمندرة حيث يمكنك أن تجد شقق بأسعار تبدأ من 500 جنيه في اليوم الواحد حسب جودة الأثاث وقربها أو بعدها عن البحر.