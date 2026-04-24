أسفرت انتخابات نادي مجلس الدولة بمحافظة بني سويف عن فوز المستشار الدكتور صلاح سالم بمقعد رئيس النادي، وذلك بعد منافسة قوية بين المرشحين على المنصب.

نتائج مقاعد المستشارين

وشهدت الانتخابات على مقاعد المستشارين تنافس 5 مرشحين، أسفر عن فوز 4 مستشارين، وهم: حسين ناجي، ومحمود جمال، وعلاء سلطان، والدكتور أحمد العجمي.

نتائج مقاعد نائب الرئيس

كما تنافس 7 مرشحين على مقاعد نائب الرئيس، وأسفرت النتائج عن فوز 4 مستشارين، وهم: أحمد فرحات، ومحمد يوسف أبوطالب، وأحمد حمدي مرسي، ومحمد عبد الحكيم عكاشة.

أجواء انتخابية منظمة

وجرت العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إقبال من أعضاء النادي، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.