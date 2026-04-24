إعلان

رسميًا.. المستشار صلاح سالم رئيسًا لنادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:09 م 24/04/2026

المستشار صلاح سالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت انتخابات نادي مجلس الدولة بمحافظة بني سويف عن فوز المستشار الدكتور صلاح سالم بمقعد رئيس النادي، وذلك بعد منافسة قوية بين المرشحين على المنصب.

نتائج مقاعد المستشارين

وشهدت الانتخابات على مقاعد المستشارين تنافس 5 مرشحين، أسفر عن فوز 4 مستشارين، وهم: حسين ناجي، ومحمود جمال، وعلاء سلطان، والدكتور أحمد العجمي.

نتائج مقاعد نائب الرئيس

كما تنافس 7 مرشحين على مقاعد نائب الرئيس، وأسفرت النتائج عن فوز 4 مستشارين، وهم: أحمد فرحات، ومحمد يوسف أبوطالب، وأحمد حمدي مرسي، ومحمد عبد الحكيم عكاشة.

أجواء انتخابية منظمة

وجرت العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إقبال من أعضاء النادي، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان