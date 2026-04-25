طالب أحمد صالح نجم الزمالك السابق جماهير القلعة البيضاء بعدم الانسياق وراء الاحتفالات المبكرة، مؤكداً على ضرورة انتظار الحسم الرسمي لبطولة الدوري قبل إعلان الفرحة.

أبرز تصريحات نجم الزمالك السابق

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية إن جماهير الفريق اعتادت دعم النادي في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن بداية الموسم شهدت نتائج سلبية لكن هذا لم يمنع الجماهير من الوقوف خلف الفريق واصفاً إياها بأنها "مختلفة وحاضرة بقوة وتعد حديث العالم".

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكداً أنه يتميز بالهدوء وحسن إدارة اللاعبين داخل الملعب إلى جانب نجاحه في إعادة اكتشاف بعض العناصر لافتاً إلى أن اللاعب خوان بيزيرا ظهر بصورة أفضل تحت قيادته.

ماذا قال أحمد صالح عن أداء شيكو بانزا؟

كما أثنى على أداء شيكو بانزا خلال الدقائق التي شارك فيها معتبراً أن اختيارات المدرب وتوقيتها خلال مواجهة بيراميدز جاءت موفقة مع قدرته على قراءة مجريات اللعب بسرعة أثناء اللقاء.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك أمامه مواجهات مهمة في مسابقة الدوري ما يتطلب المزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.

الأهلي يواصل تدريباته على التتش استعداداً لـ بيراميدز

الأهلي يختتم مبارياته في الدوري المصري لكرة اليد بالفوز على الزمالك



