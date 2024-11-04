ضبط "مستريح" استولى على 16 مليون جنيه في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، في ضبط شخص متهم بالاستيلاء على 16 مليون جنيه من عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة دشنا، شمالي محافظة قنا، وذلك بعد تقديم عدة بلاغات ضده.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم، التي بلغت حوالي 16 مليون جنيه، بدعوى استثمارها في خدمات التحويلات المالية، من بينها "فودافون كاش"، مقابل عائد يومي بنسبة 1%.

إلا أن المتهم توقف عن سداد الأرباح أو إعادة المبالغ منذ شهرين، مدعيًا تعرضه لحادث أفقده مبلغًا من المال قُدّر بـ 2 مليون جنيه، وادعاءه فقدان الذاكرة للتهرب من المسؤولية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، ويجري حاليًا تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.