إحالة شاب هدد سيدة بنشر صورها الخاصة في بني سويف للجنايات

بني سويف-حمدي سليمان:

أحالت النيابة العامة في بني سويف، عاطلا إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لربة منزل، عقب الاستيلاء على هاتفها المحمول، ونقل صور خاصة بها إلى أحد الأجهزة اللوحية، وهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حال عدم إقامة علاقة غير شرعية معه.

كانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت بلاغا من ربة المنزل، بقيام عاطل بإرسال رسائل صوتية لها عن طريق تطبيق الواتس آب الخاص بها،تتضمن تهديد بنشر صور لها، إذا لم تقم بتنفيذ ما يريده بإقامة علاقة غير شرعية معها، وحررت محضرا ضد مالك الخط الذى أرسل لها تلك الرسائل الصوتية.

وتبين من التحريات أن مالك الخط يدعى "ز. ع.ر" 22 عامًا، وأنه أرسل رسائل إلى الهاتف الخاص بالمجنى عليها على هاتفها، تتضمن التحريض، وابتزازها بنشر صورها، والتشهير بها، وأن لديه مقاطع فيديو وصور خادشة أيضا.