عقب زيادة الشكاوى.. حملات لضبط مخالفات السرفيس فى البحيرة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذ مشروع المواقف بالبحيرة برئاسة اللواء أشرف فوزى، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور البحيرة، حملات مكبرة على العديد من الخطوط بنطاق مدينة دمنهور، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، وعدم تجزئتها ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية، ولتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، وكذا القضاء على ظاهرة استخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 سرفيس قاما بتجزئة خطوط السير بهدف التربح غير المشروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى عن تنفيذ القانون بحزم ودون تهاون، من خلال رصد مستمر ودقيق للمخالفات على مدار الساعة، سواء من خلال الحملات المستمرة وفرق ميدانية أو من خلال قنوات الرصد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان تحقيق العدالة المرورية وتوفير بيئة نقل أمنة للمواطنين.

وشددت على استمرار الحملات المفاجئة والدورية لرصد وضبط أي تجاوزات تهدد مصالح المواطنين وتعرقل حركة المرور.

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