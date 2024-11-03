يوفر 2000 فرصة عمل.. محافظ قنا يفتتح الملتقي التوظيفي للشباب- صور

قنا -عبدالرحمن القرشي :

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضي، والذي تنظمه إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديريات القوى العاملة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة جنوب الوادى، ويجمع بين الشباب الباحثين عن فرص عمل، ومجموعة واسعة من الشركات التي تعرض فرصاً متنوعة للتوظيف في مختلف القطاعات.

وشهد الملتقى، الذي يقام بهدف دعم جهود توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم، إقبالاً كبيراً من الشباب الراغبين في المشاركة والاستفادة من العروض المقدمة، حيث يوفر الملتقى 2000 فرصة عمل حقيقة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك من خلال 45 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتصنيع، المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، المجتمع المدني، الامن والخدمات، الأغذية والمشروبات ، التجزئة، التطوير الزراعي والداجني، التوزيع".

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الملتقى، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة تشجع على التواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأضاف عبدالحليم، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب، والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.