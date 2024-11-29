محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، تحصين 117 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

وأوضح المحافظ أن الحملة انطلقت أعمالها يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

وأكد محافظ الدقهلية، تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة،وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض وحرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالمرض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس .

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.