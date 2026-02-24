قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه من الضروري أن يتم حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أسوة بما طبقته فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية بات أولوية تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، لمناقشة إعداد مشروع قانون بشأن تقنين استخدام الأطفال للهواتف وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رشوان أن مشروع القانون المقترح لن يقتصر على جهة بعينها، بل سيرتبط بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا بالفعل في هذا الشأن، تمهيدًا لعرض التصور النهائي على مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية توحيد الرؤية الحكومية في التعامل مع القضية، قائلًا: "يجب أن يكون هناك شعار واحد نسير به كحكومة وجهات تنفيذية".