بزيادة 15%.. البنك المصري للصادرات يربح 6.1 مليار جنيه خلال 2025
كتب : منال المصري
البنك المصري لتنمية الصادرات
ارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 15% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 6.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.22 مليار جنيه العام السابق له.
وبحسب افصاح للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 14% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 9.91 مليار جنيه.
وأوضح البنك أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات انخفض بنحو 11% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 1.66 مليار جنيه.
وأشار البنك إلى أن محفظة القروض والتسهيلات ارتفعت 21.8% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 89 مليار جنيه.
فيما ارتفع رصيد الودائع بالبنك بنحو 4.5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 143.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.