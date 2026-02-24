إعلان

بزيادة 15%.. البنك المصري للصادرات يربح 6.1 مليار جنيه خلال 2025

كتب : منال المصري

01:09 م 24/02/2026

البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 15% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 6.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.22 مليار جنيه العام السابق له.

وبحسب افصاح للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 14% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 9.91 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات انخفض بنحو 11% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 1.66 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أن محفظة القروض والتسهيلات ارتفعت 21.8% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 89 مليار جنيه.

فيما ارتفع رصيد الودائع بالبنك بنحو 4.5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 143.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

البنك المصري للصادرات أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات

