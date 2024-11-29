قابله صدفة في المعمورة.. شاب يقتل ابن خاله طعنًا بمطواة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قُتل شاب طعنًا بمطواة في الصدر على يد ابن عمته واثنين آخرين إثر مشاجرة بينهم بالقرب من بوابة المعمورة الشاطئ شرقي الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة المدعو "س.ع.ج" متأثرًا بإصابته بطعنة في الصدر إثر مشاجرة مع 3 آخرين بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث وتبين من الفحص وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وابن خاله المدعو "ج.ال.ف" واثنين آخرين هما "أ.زف" و"م.ال.ح".

وكشفت التحريات أن يوم الواقعة شاهد المتهمون الثلاثة المجني عليه يستقل دراجة نارية بالقرب من بوابة المعمورة الشاطئ فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة.

وبحسب التحريات، تعدى المتهمون بالضرب على المجني عليه، وأخرج المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" وطعن ابن خاله في الصدر ما تسبب في وفاته، واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول.

تحرر المحضر رقم 26213 لسنة 2024 جنح قسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.







