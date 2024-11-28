ضربة أمنية ناجحة.. ضبط 3 متهمين بمخدرات وأسلحة فى المنيا

المنيا- جمال محمد:



ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على 3 عناصر إجرامية بمركز ملوي، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها، و3 أسلحة نارية وبيضاء.

كانت الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا، رصدت تحركات المتهمين، وتجميعهم للمواد المخدرة، استعدادًا لتوزيعها على عملائهم بالمناطق المختلفة.

جرى تتبعهم، وضبطهم، وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس تزن 2 كيلو جرام، وفرد محلي، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، و2 سيارة، و2 سلاح أبيض، ومبلغ مالى و3 هاتف محمول.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.