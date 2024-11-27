بعد ساعات من افتتاحها.. محافظ الدقهلية يفاجئ وحدة طب الأسرة بكفر الجنينة: "جيت أشوف شغلكم"

الدقهلية - رامي محمود:

في زيارة مفاجئة، توجه محافظ الدقهلية إلى وحدة طب الأسرة بقرية كفر الجنينة، التابعة لمركز نبروه، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل فعلي، بعد أن افتتح الوحدة أمس في زيارة رسمية. وقال المحافظ: "أمس كانت زيارة معلنة، واليوم جئت لأرى بعيني سير العمل والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين دون إعداد مسبق أو ترتيبات".

وأكد المحافظ أن هدف زيارته غير المعلنة هو الاطلاع المباشر على سير العمل في الوحدة الصحية ومدى كفاءة الخدمات المقدمة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية دون سابق إنذار هي الأسلوب الذي يضمن تحقيق خدمة حقيقية وفعالة للمواطنين في جميع المجالات.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ ترعة كفر الجنينة، التي كان قد توقف عندها خلال زيارته السابقة. وأصدر توجيهاته لرئيس مركز ومدينة نبروه بالتنسيق مع إدارة الري للبدء الفوري في تطهير الترعة وإقامة سور حماية لمنع إلقاء المخلفات، حفاظًا على صحة الأهالي والمظهر العام للمنطقة.