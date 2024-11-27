حبس صاحب كلب هاجم المواطنين وعقر شابًا في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة، حبس صاحب الكلب المسعور بعد واقعة عقر شاب في بندر قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما تقرر تسليم الكلب للطب البيطري.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا بإصابة شاب عقره كلب مسعور في منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي مصل العقر.

وتبين أن المصاب شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، عقره كلب مسعور عندما حاول التصدي له ومنعه من الهجوم على مجموعة فتيات، وذلك بعد هروبه من صاحبه عندما كان يتمشى به في أحد شوارع منطقة الشئون في بندر قنا وبادر في الهجوم على المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس صاحب الكلب 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تقرر تسليم الكلب للطب البيطري.