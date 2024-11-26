تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لتحقق تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 994 شاحنة و472 سيارة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، 551 شاحنة و453 سيارة، وشملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 443 شاحنة و19 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل ودليلة، اليوم الثلاثاء بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون اكسبريس و MANTA HACER، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و بوسيدون وغادرت السفينتين دليلة وامل.

كما جرى تداول 3400 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KALINA على متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة.

وغادرت السفينة MUSCANG1 ميناء بورتوفيق وعلى متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان وغادرت أيضاً السفينة SEA WAVE2 بعد تفريغ حمولتها من السيارات والبضائع متجهة إلى ميناء جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1425 راكبا بموانيها.