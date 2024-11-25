رفع 400 طن مخلفات بلدية بنطاق مركز ومدينة دكرنس في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

نفذت محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع المخلفات البلدية وتجمعات القمامة ومخلفات الهدم في نطاق مركز دكرنس، حيث تم رفع 400 طن مخلفات، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة بالمراكز والمدن، بمشاركة خمس وحدات محلية، شملت المطرية والمنزلة وميت سلسيل ومنية النصر والكردي.

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أعمال النظافة اليومية في كل المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار الخطة الشاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات المخلفات البلدية والقمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة.

يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وإشراف ومتابعة هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، وسامح سعد بجهاز النظافة.