ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على طالبين، لقيامهما بارتكاب 16 واقعة نصب على المواطنين زاعمين قدرتهما على إستثمار الأموال في مجال تداول أسهم الشركات. بغرض الاستيلاء على الأموال بدون وجه حق.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت قيام شخصين بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتهما على إستثمار أموال المواطنين فى مجال التداول "أسهم شركات"، و التحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك يقوما التنصل منهم والاستيلاء على المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكبى الواقعة "طالبان - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ"، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول ". وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وذكرت التحريات من خلال فحص الهواتف المحمولة خاصة المتهمان، تبين احتوائها على 4 محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، و مواجهتهما اقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أكد قيامهما بارتكاب عدد 16 واقعة نصب بذات الأسلوب.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .