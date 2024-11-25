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بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

02:00 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

انقلاب ميكروباص

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أسماء سعد عبد المنعم، 26 عاما، مقيمة مركز أبو حمص، فيما أصيب:- عبد الحليم إبراهيم عبد المنعم، 46 عاما، باشتباه نزيف بالبطن وكدمة بالصدر، وسعيد عبد الفتاح خنيزة، 46 عاما، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وحسن فتح الله حسن، 18 عاما، بجرح قطعى بالرأس وجرح متهتك الأذن والوجه، وعبد الله صلاح عبد الله، 18 عاما، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وضمت قائمة المصابين أيضًا: على خيرى جودة، 44 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، وعماد إسماعيل السيد، 40 عاما سحجات وكدمات، كارم محمود أحمد، 37 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأحمد على كامل، 35 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وخيرى سعد الحداد، 42 عاما، اشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح متهتك بالقدم اليمنى، وجميعهم من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم.

انقلاب ميكروباص مصرع فتاة البحيرة
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