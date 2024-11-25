ترخيص 20 سيارة أجرة لنقل ركاب الحامول في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الإنتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز الحامول.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أكد المحافظ أنه أجريت القرعة على 150 مواطنًا تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بالحامول خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

ولفت إلى أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار دون استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتى جرت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

وكشف عن إجراء القرعة بسحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وكان محافظ كفر الشيخ، قرر ترخيص سيارات جديدة لدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.