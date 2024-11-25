محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية

المنوفية- أحمد الباهى:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية للاستماع إلى شكواهم، ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

استهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بخاتي ودبركي تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ، وتوفير كرسي متحرك لشاب من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الصحية، فيما وجه المحافظ إدارة المجالس بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ببحث طلب أهالي ميت الموز بشأن استغلال قطعة أرض تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية الغير مستغلة لتخصيصها لإقامة مدرسة لخدمة أهالي القرية.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضرر من وجود بعض المخالفات لبرج سكني بناحية حي شرق شبين الكوم، وعلى الفور كلف إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشكيل لجنة لمعاينة البرج علي الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوي عدد من معلمي الفني التجاري بإدارة بركة السبع التعليمية يتضررون من عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للضوابط والتعليمات لهذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية، أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.