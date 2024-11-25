تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حققت تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و 38 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 216 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 500 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين دليلة وأمل اليوم الأثنين، غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1210 ركاب.